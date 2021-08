Ina Aogo, Frau von Dennis Aogo, nimmt an Promi Big Brother teil

Anzeige

Klischee Spielerfrau? Ina Aogo ist stolz auf ihr Image

Ina Aogo geht ins Reality-TV. Die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Dennis Aogo nimmt an Promi Big Brother teil.

“Viele haben sich gewundert, warum es hier so ruhig geworden ist”, schrieb Ina Aogo am Dienstag auf Instagram. Da war ihr letzter Post zehn Tage her.

Zumindest in der schnellen und schnelllebigen Social-Media-Welt war dies in der Tat eine schier endlos erscheinende Zeit der Ruhe - insbesondere für die Ehefrau von Ex-Fußballprofi Dennis Aogo (u.a. Hamburger SV, Schalke 04), die hier sonst so umtriebig ist.

Nun ist der Grund für die zwischenzeitliche Funkstille klar: Ina Aogo musste sich vorbereiten - die 32-Jährige wird an der Reality-TV-Show Promi Big Brother teilnehmen.

“It’s out: Ich bin dieses Jahr bei Promo Big Brother dabei”, verkündete Aogo: “Ich kann euch sagen, ich bin schon echt aufgeregt und freue mich auf die kommende Zeit.”

Ina Aogo bei Promo Big Brother: “Meine erste Realty-Show”

Neben der Influencerin nehmen an der diesjährigen Staffel illustre Kandidaten wie Ex-Handballer Eric Sindermann, Ballermann-Sängerin Melanie Müller oder die frühere TV-Lottofee Heike Maurer teil.

“Für mich ist das meine erste Reality-Show und ich freue mich, dass ihr mich dabei begleiten und nochmal ganz anders kennenlernen könnt”, schrieb Aogo und fügte mit etwas Wehmut an: “Ich werde es so sehr vermissen, in meinen Stories mit euch zu quatschen, aber ich verspreche euch: Hier wird’s trotzdem nicht langweilig, stay tuned.”