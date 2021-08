Nationalmannschaft: Hansi Flick holt Benedikt Höwedes zum DFB

Der neue Bundestrainer Hansi Flick holt den früheren Weltmeister Benedikt Höwedes (33) in sein Team.

Höwedes wird bis zur WM 2022 in Katar als sogenannter Manager in Ausbildung zunächst Erfahrungen sammeln und sämtliche Aufgabenbereiche des Teammanagements durchlaufen.

Höwedes: “Großartige Mannschaft mit viel Potenzial”

Im vergangenen Jahr hatte Höwedes, der sein letztes von 44 Länderspielen am 26. März 2017 beim 4:1-Sieg in Aserbaidschan bestritt, bereits bei der U 21-Nationalmannschaft als Trainer hospitiert.

“Ich will lernen, wie eine Auswahlmannschaft gemanagt wird – und gleichzeitig meine Erfahrung an das Team und das Team hinter dem Team weitergeben. Wir haben eine großartige Mannschaft mit viel Potenzial. Ich bin sehr stolz, jetzt wieder dazuzugehören”, wird Höwedes in der DFB-Mitteilung zitiert.