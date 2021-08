Olympia 2021: Simone Biles trauert um gestorbene Tante

Turn-Superstar Simone Biles muss zwei Tage vor ihrem Bronzegewinn am Stufenbarren einen weiteren Rückschlag verkraften. Ihre Tante starb unerwartet.

Als ob diese Olympischen Spiele in Tokio nicht schon schwer genug gewesen wären für Simone Biles, muss der Turn-Superstar den nächsten Rückschlag verkraften.

Nur zwei Tage vor dem Gewinn der Bronzemedaille am Schwebebalken hat die US-Amerikanerin erfahren, dass ihre Tante gestorben ist.

“Letztlich wissen die Leute überhaupt nicht, was wir durchmachen. Vor zwei Tagen wachte ich auf und erfuhr, dass meine Tante unerwartet gestorben ist. Dass ich in der Zeit hier bei den Olympischen Spielen bin, macht die Sache nicht einfacher”, sagte die 24-Jährige in einer Medienrunde mit amerikanischen Reportern.