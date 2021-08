Anzeige

WWE NXT: Wilde Liebes-Szenen mit Dexter Lumis und Indi Hartwell - Fans toben Wilde Liebes-Szenen im WWE-TV

Indi Hartwell und Dexter Lumis fanden bei WWE NXT zueinander © WWE

Marcus Hinselmann

Bei WWE NXT kam es zum Moment, auf den die Fans seit Monaten gewartet hatten. Unter dem Jubel des Publikum fanden der eigenwillige Dexter Lumis und Indi Hartwell endlich zueinander.

Normalerweise jubeln WWE-Fans über Hiebe, nun jubeln sie über Liebe.

Bei der Dienstagsshow NXT lieferte die Wrestling-Liga einen lang aufgebauten und erwarteten Moment: Der freundliche Psychopath Dexter Lumis und sein Schwarm Indi Hartwell fanden endlich zueinander - und wie!

Monatelang hatte WWE die Liebesgeschichte zwischen Lumis und Hartwell angedeutet, die eigentlich der mit Lumis verfeindeten Gruppierung The Way angehört.

Wie bei Romeo und Julia mussten also viele Hindernisse überwunden werden, bis “InDex” endlich ein Paar werden konnte auch nun noch einmal.

Dexter Lumis und Indi Hartwell dürfen sich endlich lieben

Im Main Event von NXT traf Lumis auf The-Way-Anführer Johnny Gargano, die offizielle Klausel des Kampfs: “Love her or leave her”. Lumis konnte sich also Hartwells Liebe “verdienen”, bei einer Niederlage - so die Vereinbarung - müsste er von Hartwell ablassen.

Diese Story wurde in den vergangenen Monaten als Comedy-Seifenoper erzählt, in der Gargano und seine Frau Candice LeRae Hartwell wie ein bevormundendes Elternpaar behandelten, denen der an diverse Horror-Figuren angelehnte Lumis nicht geheuer ist.

In dem Match, in dem der Fokus immer wieder auf Hartwell lag, konnte der frühere NXT-Champion Gargano am Ende den Sieg einfahren und die Sache damit scheinbar in seinem Sinne lösen. Triumphierend und zufrieden zog “The Way” Richtung Backstagebereich. Hartwell stürmte dennoch in den Ring, stürzte sich auf den geschlagenen Lumis und küsste ihn.

Während die Fans und Kommentatorin Beth Phoenix die Ereignisse mit Jubel vernahmen, blickten Candice LaRae und Johnny Gargano -die in der Geschichte als Elternfigur von Indi auftreten - geschockt auf die Geschehnisse. Via Twitter kommentierte WWE die wilden Küsse von Lumis und Hartwell mit einer passenden Anspielung auf den Schlüsselsatz einer berühmten TV-Serie:

The Way vor dem Ende?

Die Ereignisse der Show sind eine weitere Andeutung, dass “The Way” mit Gargano, LeRae, Hartwell und Austin Theory ihrem Ende entgegensteuert: Bereits vergangene Woche schien Theory die Gruppierung verlassen zu haben, als er sich unbemerkt abwandte, während Gargano und LeRae mit Hartwell stritten.

Wissenswertes zum Thema Wrestling:

Die Familie zerbreche und keiner merke es, meinte Theory - eine weitere der vielen ironischen Übersteigerungen um The Way.

Sowohl Theory als auch Hartwell bestritten in den letzten Wochen Dark Matches für die Main Shows RAW und SmackDown. Ein Wechsel zum roten oder blauen Brand könnte also bevorstehen.

Die weiteren Highlights

- Während sich Kyle O’Reilly und Adam Cole seit Monaten im Main Event bekämpfen, kam es zu einem Match der anderen ehemaligen Undisputed Era Mitglieder. Bobby Fish traf auf Roderick Strong. Strong, mittlerweile Mittelpunkt des Stables Diamond Mine, konnte dabei den Pin einfahren und seinen Siegeszug fortsetzen.

- Nachdem Ridge Holland vergangene Woche nach einer 10-monatigen Verletzungspause zurückgekehrt ist und das Duo aus Tommaso Ciampa und Timothy Thatcher attackierte, feierte er nun sein In-Ring Comeback. Seinen japanischen Gegner Ikemen Jiro konnte er in wenigen Minuten abfertigen.

- Im NXT Breakout Tournament konnte Trey Baxter das letzte Halbfinalticket lösen. Nach einem Sieg gegen den größtenteils dominant dargestellten Joe Gacy, trifft er nun auf das Schwergewicht Odyssey Jones.

- In einem Videopackage erläuterte Dakota Kai ausführlich ihre Gründe für die Attacke gegen Raquel Gonzalez aus der letzten Woche.

- Ein weiteres Video beleuchtete die Fehde zwischen dem Österreicher WALTER und dem Deutsch-Russen Ilja Dragunov. Die Fehde wird bei NXT Takeover 36 in einem zweiten Aufeinandertreffen um den NXT UK-Titel enden. Dragunov ist für die nächste Episode des US-NXT angekündigt.

Die Ergebnisse von WWE NXT vom 03. August 2021:

Hit Row (Top Dolla & Ashante Adonis) besiegen Legado Del Fantasma (Joaquin Wilde & Raul Mendosa) via DQ

Ridge Holland besiegt Ikemen Jiro

Roderick Strong besiegt Bobby Fish

Grizzled Young Veterans besiegen Cameron Grimes & LA Knight

NXT Breakout Tournament: Trey Baxter besiegt Joe Gacy

Johnny Gargano besiegt Dexter Lumis