Olympia 2012, Ringen: Stäbler und Kudla kämpfen um Bronze

Greco-Spezialist Stäbler gewann am Mittwoch in der Klasse bis 67 kg souverän gegen den Kolumbianer Julian Stiven Horta Acevedo und zog über die Hoffnungsrunde in den Kampf um Bronze ein. Dort trifft der 32 Jahre alte Schwabe am Abend auf den Georgier Ramaz Zoidze (12.30 Uhr/MESZ). Für Stäbler ist es der letzte internationale Wettkampf.