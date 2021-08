Borussia Mönchengladbach: Was Max Eberl Marco Rose vorwirft

Max Eberl stört eine Sache am Verhalten von Ex-Trainer Marco Rose, der zum BVB gewechselt ist.

Klare Worte von Max Eberl in Richtung von Marco Rose!

Der Manager von Borussia Mönchengladbach hatte seinen ehemaligen Trainer bisher weitestgehend verteidigt. So hatte Eberl einst betont, dass die Fan-Wut wenn überhaupt ihn hätte treffen müssen, weil er der Ausstiegsklausel, die Rose später bekanntermaßen für seinen Wechsel zum BVB nutzte, zugestimmt habe.

Rose enttäuscht Eberl

Und dieser Hinsicht wurde er offenbar von Rose enttäuscht. “Am Ende muss man sagen, dass er die Identifikation, die er am Anfang gepredigt hat, nicht unbedingt in dem Maße gelebt hat”, fügte Eberl an: “Er hat sich für den vermeintlich größeren Klub entschieden, bei dem er für sich gefühlt hat, eher Deutscher Meister werden zu können als bei uns.”