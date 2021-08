Ric Flair: WWE-Aus bestätigt, offenbar Streit um Charlotte

Die am Montag durchgesickerten Gerüchte haben sich bewahrheitet: Die Wrestling-Liga WWE und Ringikone Ric Flair gehen getrennte Wege.

Beide Seiten haben die Nachricht am Dienstag offiziell gemacht, als einzige Begründung deutete der 72 Jahre alte “Nature Boy” an: “Wir haben eine unterschiedliche Vision, was meine Zukunft angeht.”