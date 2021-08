Mario Götze trifft für PSV Eindhoven gegen FC Midtjylland

Götze in der CL-Quali: "Glaube, dass auch Hansi Flick heute einschaltet"

Der Weltmeister von 2014, der bereits in der zweiten Qualifikationsrunde gegen Galatasaray Istanbul geglänzt hatte, traf beim Hinspiel der 3. Runde gegen den FC Midtjylland zum zwischenzeitlichen 2:0 ( PSV Eindhoven - FC Midtjylland JETZT im LIVETICKER ).

Götze schoss den Ball in der 29. Minute aus der Strafraummitte rechts oben ins Eck. Zuvor hatte Noni Madueke Eindhoven in der 19. Minute in Führung gebracht, Cody Gakpo stellte noch vor der Pause auf 3:0.