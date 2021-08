Olympia 2021: Novak Djokovic von Rafael Nadal für Ausraster kritisiert

Rafael Nadal hat den Olympia-Vierten Novak Djokovic nach dessen Ausraster im Spiel um Bronze kritisiert und an dessen Vorbildfunktion erinnert.

“Das gibt kein gutes Bild ab”, erklärte Nadal beim ATP-Turnier in Washington. Der Spanier hatte an den Spielen nicht teilgenommen. Djokovic sei “ein Vorbild für so viele Kinder. Er ist die Nummer 1 der Welt und einer der Besten der Geschichte”, monierte Nadal.