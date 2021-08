Olympia 2021: Warum Malaika Mihambos Gold besonders glänzt

Der neue Look sagte ihr trotzdem zu: “Ich erlebe gerne unterschiedliche Facetten in mir. Das Selbstbild ist bei vielen Menschen manchmal festgefahren, es tut gut, dann was zu verändern. Ich wollte mir den Raum für ein anderes Selbstbild geben.”

Studium, Klavierunterricht, Projekt für Kinder

Diesen Worten ließ sie am Dienstag eindrucksvoll Taten folgen. Nur noch einen Versuch hatte Mihambo, um sich nach den Europa- und Weltmeistertiteln auch den Olympiasieg zu schnappen. Sie verfehlte das Brett und landete trotzdem bei exakt 7 Metern - Bestweite! Beim letzten Sprung der Britin Brittney Reese saß Mihambo an der Grube und hielt sich die Augen zu. Als ihr Gold nicht mehr zu nehmen war, brach es aus Mihambo heraus: ein Schrei, Tränen, ein Küsschen für die Kamera.

Der Druck: Leichtathletik steht bei Olympia stets besonders im Fokus. 2016 in Rio war Mihambo als Vierte noch knapp an einer Medaille vorbeigesprungen. Als Europa- und Weltmeisterin lag auf Mihambo in Tokio eine extreme Last.