Real Madrid: Toni Kroos fällt auf unbestimmte Zeit aus

Juventus baggert wohl an Toni Kroos

Toni Kroos wird Real Madrid auf unbestimmte Zeit fehlen. Grund sind neuerliche Probleme am Schambein. Der Ex-Nationalspieler reagiert.

Wie die Königlichen am Dienstagabend mitteilten, wird Toni Kroos auf unbestimmte Zeit ausfallen. Grund ist eine Entzündung am Schambein - nicht zum ersten Mal hat der 31-Jährige an dieser Stelle Probleme.