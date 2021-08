FC Bayern München leiht Joshua Zirkzee an RSC Anderlecht aus

“Für Joshua ist es sehr wichtig, dass er möglichst viel Spielzeit erhält. Der RSC Anderlecht bietet ihm diese Chance”, sagte Sportvorstand Hasan Salihamidzic: “Joshua kann jetzt in einer interessanten Liga den wichtigen nächsten Schritt in seiner Profikarriere setzen, und ich traue ihm eine gute Saison zu.”

Zirkzees Rückkehr in die Heimat

Der Niederländer hatte bereits in der Jugend in der Heimat gespielt, unter anderem für ADO den Haag. 2017 wechselte Zirkzee zum FC Bayern. In der vergangenen Rückrunde spielte der 20-Jährige auf Leihbasis bei Parma Calcio in der Serie A.