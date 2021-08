FC Bayern: Julian Nagelsmann über Titel, Gewinnen und Lebenstraum

Cheftrainer Julian Nagelsmann weiß genau, was bei Rekordmeister FC Bayern München von ihm erwartet wird - und stellt sich dem.

Cheftrainer Julian Nagelsmann weiß, dass er bei Rekordmeister Bayern München nur an Erfolgen und Titeln gemessen wird. “Wenn ich hier nichts gewinne, liegt es an mir”, lautete die knallharte Analyse des 34-Jährige im FC-Bayern-Mitgliedermagazin 51 .

Der Coach, der einen Fünfjahresvertrag beim deutschen Klassenprimus unterzeichnete, gab außerdem einen Einblick in seine Gefühlswelt nach seinem Wechsel von RB Leipzig an die Isar.

Nagelsmann: Erst dann bin ich angekommen

Es sei ein schönes Gefühl, jetzt in München zu sein. “Aber wohlig und warm wird es erst, wenn ich Titel gewinne. Erst dann bin ich wirklich beim FC Bayern angekommen. Bis es so weit ist, ist es ein unvollendetes Gefühl”, betonte der Fußballlehrer, der in vier Saison-Vorbereitungsspielen noch keinen Sieg mit dem deutschen Vorzeigeklub feiern konnte.