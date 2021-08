Borussia Mönchengladbach: Teamfoto ohne Uwe Kamps, kommt es zur Trennung?

Kamps schlägt Real-Angebot aus

Selbst ein Angebot von Real Madrid schlug er in den 1990er Jahren aus. Kamps formte Nationaltorwart Marc-André ter Stegen einst zu einem Weltklasse-Keeper, ehe der damals 22-Jährige 2014 von der Borussia zum FC Barcelona wechselte. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kamps nicht mehr für Sommer verantwortlich

Der gebürtige Düsseldorfer, laut Gladbach-Mitteilung weiter “hauptverantwortlicher Trainer für den gesamten Torwartbereich”, ist nicht mehr für die Keeper in der ersten Mannschaft wie Yann Sommer zuständig. Das macht seit diesem Sommer Torwarttrainer Fabian Otte (frühere Stationen: FC Burnley, TSG Hoffenheim II und in Neuseeland).

Dabei fehlte er zwar wegen der coronabedingten personellen Beschränkungen bisweilen bei Spielen auf der Bank, weil vor allem Krebs sich um die Profi-Torhüter kümmerte, an der täglichen Trainingsarbeit war Kamps aber weiter (mit)beteiligt.

Gladbach für Kamps “meine Heimat”

Wie sehr ihm der Verein am Herzen liegt, sagte Kamps 2017 in einem Express-Interview. “Das ist für mich Zuhause, meine Heimat. Ich fühle mich super wohl in diesem Verein, die Arbeit macht mir sehr großen Spaß.”