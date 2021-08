Premier League: Elfmeter-Regeln und Abseitslinien werden verändert

In der Premier League sind in der vergangenen Saison 125 Elfmeter gepfiffen worden. Mehr als jemals zuvor.

Diese Veränderung gibt es in der Premier League

Als dritte wichtige Änderung soll beurteilt werden, welche Motivation der Angreifer in seiner Aktion hatte. Also: Will er wirklich am Gegner vorbei oder hat er doch eher einen Elfmeterpfiff im Sinn? Interessant ist auch, dass ein Spieler nicht mehr zwingend zu Boden gehen muss, um tatsächlich ein Foul zugesprochen zu bekommen - auch im Sechzehner nicht.