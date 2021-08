Olympia 2021: Stabhochsprung-Gold-Gala von Armand Duplantis, Weltrekord verpasst

"Mihambo hat sich in den deutschen Sport-Olymp geschossen!"

Armand Duplantis fliegt in Tokio locker zu Olympia-Gold - und scheitert danach nur hauchdünn an einer unglaublichen neuen Bestmarke.

Der Freiluft-Weltrekord von 6,14 Metern hielt seit 1994 Legende Sergej Bubka (Ukraine) - bis ihn Duplantis 2020 auf 6,15 verbesserte. Den Hallen-Weltrekord von 6,18 hat Duplantis bereits. ( So viel Geld scheffelte Stab-Superstar Sergej Bubka ).

Duplantis in nur fünf Sprüngen zu Gold

Duplantis hat mit dem Olympiasieg seine sagenhafte Erfolgsstory fortgesetzt. Der erst 21 Jahre alte Weltrekordler triumphierteletztlich mit 6,02 m vor dem Amerikaner Christopher Nielsen (5,97). Bronze ging an Rio-Olympiasieger Thiago Braz aus Brasilien (5,87).

Weil Duplantis an der Weltrekordhöhe von 6,19 m scheiterte, bleibt der Olympiarekord mit 6,03 m bei Braz.

Duplantis, in den USA geborener Sohn eines amerikanischen Vaters und einer schwedischen Mutter, war 2018 mit erst 18 Jahren in Berlin Europameister geworden, ein Jahr später verpasste er in Doha den WM-Titel knapp und holte Silber.