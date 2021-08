Call of Duty League: Minnesota spektakulär

Anzeige

In einem beinah schon modernen Klassiker gewinnt Minnesota das fünfte Major der Call of Duty League © Call of Duty League

Fatih Öztürk

Viele Profis zählen dies zu einem der größten Comebacks aller Zeiten. Minnesota RØKKR gewinnen das letzte Call of Duty League Major des Jahres.

Das fünfte und damit letzte COD Major des Jahres ist geschlagen und hinterlässt seine Spuren in der Geschichte des Call of Duty eSports. Mit einem unglaublichen Reverse Sweep erschüttern Minnesota RØKKR ihre kanadischen Gegner und schnappen Toronto Ultra den sicheren Sieg vor der Nase weg.

Wie tief der Schmerz sitzt, liest man den Ultra Spielern von ihren Twitter Profilen ab. Von “gebrochenem Herzen” ist die Rede und auch mit Selbstkritik wird nicht gespart. “Das ist richtig beschissen, haben auf den letzten fünf Maps das schlechteste Call of Duty aller Zeiten gespielt. GGs an ROKKR und Glückwunsch zum Sieg. Sorry an unsere enttäuschten Fans”, formuliert es Tobias “CleanX” Juul Jonsson. Benjamin Bance und Jamie “Insight” Craven nehmen sich direkt eine Auszeit von Social Media.

Das Wunder von Arlington der Call of Duty League

Eigentlich war die Sache bereits gegessen. Toronto überfuhren Minnesota und holten sich mühelos die ersten vier Maps im Großen Finale. Raid Seach and Destroy gewannen sie 6:3, Apocalypse Hardpoint 250:165, Standoff Search and Destroy 6:2 und selbst auf Garrison Control ließen sie Minnesota mit 3:1 nicht den Hauch einer Chance. Es folgten sage und schreibe fünf Matchpoints, von denen man den ersten auf Raid Hardpoint nur knapp vergab. “Wir mussten ihnen zumindest eine Map überlassen”, tweetete die Social Media-Abteilung von Ultra, zurecht, etwas überheblich.