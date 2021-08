Fortnite Season 7: So sammelt man Elternratgeber

Elternratgeber hört sich zunächst einmal recht merkwürdig an. In Fortnite Season 7 geht es um Aliens – und damit hat auch diese legendäre Challenge zu tun. In den aktuellen Herausforderungen stehen außerirdische Eier im Vordergrund. Um die Aliens aufzuziehen, braucht ihr Elternratgeber, die euch dabei helfen. Ok zugegeben, selbst mit Erklärung klingt das immer noch komisch – soll uns aber nicht daran hindern, euch zu helfen.