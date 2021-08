BVB: Meunier mit Coronavirus infiziert

Nächster Coronafall in der Bundesliga: Der belgische Nationalspieler Thomas Meunier von Borussia Dortmund ist positiv auf das Virus getestet worden. Der 29-Jährige befindet sich in Isolation.

Nach Angaben des BVB habe der Abwehrspieler vor dem Trainingslager in Bad Ragaz zwei Tests und vor dem Abflug einen weiteren Test absolviert. Alle Tests seien negativ ausgefallen. Nach den freien Tagen sei der Test vor dem Einstieg in die Trainingswoche positiv ausgefallen, so die Borussia.