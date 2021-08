League of Legends: Wild Rift - Immortals präsentiert Team

Nach Cloud9 und TSM ist nun auch Immortals als drittes LCS-Team in League of Legends: Wild Rift eingestiegen © Immortals

Ist Wild Rift das nächste große eSports-Ding? Nachdem bereits TSM und Cloud9 ein eigenes Roster für den mobilen Ableger von League of Legends ankündigten, drängt mit Immortals nun das dritte LCS-Team in den Bereich vor.

SeongHun “Hoon” Jang kennt sich in der mobilen MOBA-Szene gut aus. So verfügt er über einen eigenen YouTube-Kanal mit 420.000 Abonnenten, auf dem er hauptsächlich Videos über das beliebte Mobile-MOBA Mobile Legends: Bang Bang veröffentlichte. In Zukunft wird sein Fokus vermutlich vermehrt auf Wild Rift liegen.

League of Legends: Wild Rift ist ein kostenloses MOBA-Game, das ausschließlich für mobile Endgeräte konzipiert wurde. Ein Match läuft ähnlich wie beim großen Vorbild - League of Legends - ab, jedoch ist die Karte in der Mitte gespiegelt, sodass alle Lanes auf beiden Seiten über die gleiche Ausgangssituation verfügen. Darüber hinaus ist das Spielfeld verkleinert worden, um ein schnelleres Erlebnis zu schaffen. Wild Rift ist sowohl für iOS als auch Android in den jeweiligen App-Stores als Gratis-Download erhältlich.