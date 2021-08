Biles-Comeback mit Bronze am Schwebebalken

Simone Biles gewinnt Bronze am Schwebebalken © AFP/SID/Lionel BONAVENTURE

Superstar Simone Biles steht bei ihrer Rückkehr nach ihrer Auszeit im Fokus. Am Schwebebalken holt sie eine historische Medaille. Eine 16-Jährige triumphiert.

Bei ihrer Rückkehr auf die olympische Turnbühne hat Superstar Simone Biles am Schwebebalken die Bronzemedaille gewonnen.

Biles verzichtet auf Schrauben

Biles egalisiert Medaillen-Rekord

In der Qualifikation hatte Biles die viertbeste Übung gezeigt, vor fünf Jahren in Rio gewann sie am “Zitterbalken” ebenfalls die Bronzemedaille.