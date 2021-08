Olympia 2021: Viertelfinale gegen Ägypten - deutsche Handballer lösen Abwehr-Problem

Die Auftritte in der Vorrunde haben gezeigt, dass das Team von Alfred Gislason auch mit Schwergewichten wie Spanien oder Frankreich (jeweils Niederlage mit einem Tor Unterschied) mithalten kann - davon war man bei der WM Anfang des Jahres noch weit entfernt.

Damals waren die Umstände angesichts zahlreicher prominenter Absagen um ein Vielfaches schlechter, weshalb das Aus in der Hauptrunde leichter verkraftet werden konnte.

Sieg gegen Ägypten bei Olympia-Generalprobe

Doch bevor die DHB-Auswahl nach Edelmetall greift, geht es am Dienstag zunächst im Viertelfinale gegen Ägypten (13.45 Uhr im LIVETICKER). Das afrikanische Top-Team hat mit dem Viertelfinaleinzug bei der WM im eigenen Land (dramatisches Aus im Siebenmeterwerfen gegen Dänemark) bewiesen, dass es in der Weltspitze mithalten kann. In der Gruppenphase von Tokio bezwangen die Ägypter dann sogar Vize-Weltmeister Schweden.