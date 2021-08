Olympia 2021: Silber für Lukas Dauser am Barren, erste Medaille für deutsche Turner

Am letzten Wettkampf-Tag doch noch die Medaille für Deutschlands Turner! Lukas Dauser verhindert am Barren eine historische Enttäuschung.

Am letzten Wettkampf-Tag hat holt der 28-Jährige am Barren die erste Medaille bei den Olympischen Spielen in Tokio für den Deutschen Turner-Bund.