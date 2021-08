Nach Olympia-Aus: Zukunft von Bundestrainer Rödl ungewiss

DBB-Präsident Weiss kündigt zeitnahe Entscheidung an

“Wir werden jetzt erstmal nach Hause kommen, ein bisschen relaxen und Urlaub machen. Und dann werden wir uns zusammensetzen und Gespräche führen. Dann werden wir gucken, wie es weitergeht”, sagte Weiss dem Sport-Informations-Dienst (SID) in Tokio. Mit Blick auf die nächsten Länderspiele im November werde es “relativ zeitnah” eine Entscheidung geben. “Es ist wichtig, dass wir relativ schnell und zügig, aber ohne Hektik und Schnellschüsse, alles regeln können”, sagte Weiss.

Rödl meinte am Dienstag zu seiner Zukunft. "Ich werde jetzt ins Dorf zurückgehen und meine Sachen packen und die nächsten zwei, drei Tage bis zur Abfahrt genießen und dann gucken, wie es weitergeht. Eine Entscheidung sei noch nicht gefallen, so Rödl: "Wir werden uns zusammensetzen, das haben wir so miteinander vereinbart."