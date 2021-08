Olympia 2021: Malaika Mihambo holt Gold im Weitsprung

Malaika Mihambo holt in Tokio die Goldmedaille © AFP/SID/ANDREJ ISAKOVIC

Malaika Mihambo schlägt im letzten Versuch zurück und holt Olympia-Gold für Deutschland. Sie tritt in große Fußstapfen.

Was für ein Krimi - mit goldenem Ende für Deutschland!

Mit ihrem letzten Versuch über 7,00 Meter hat sich Malaika Mihambo die Goldmedaille im olympischen Weitsprung in Tokio gesichert. Zuvor war sie auf dem Bronzerang gelegen.

Mihambo tritt in Fußstapfen von Legende Drechsler

21 Jahre nach Heike Drechsler hat Deutschland damit wieder eine Weitsprung-Olympiasiegerin. Silber ging an Brittney Reese (USA) mit 6,97 m vor der weitengleichen Ese Brume aus Nigeria aufgrund des besseren zweiten Versuchs.

2019 war Mihambo bereits Weltmeisterin geworden, 2018 in Berlin Europameisterin. Drechsler hatte 1992 in Barcelona und 2000 in Sydney Gold gewonnen.