Olympia, Beachvolleyball: Ludwig/Kozuch im Viertelfinale ausgeschieden

Im Beachvolleyball-Viertelfinale der Sommerspiele in Tokio verlor die 35-Jährige mit ihrer neuen Partnerin Margareta Kozuch gegen die Amerikanerinnen April Ross und Alix Klineman mit 0:2 (19:21, 19:21) und verpasste den Kampf um die Medaillen.

Deutsches Duo liefert großen Kampf

Gegen die amerikanischen Vizeweltmeisterinnen von 2019 und Weltranglistenfünften, die zuvor nur einen Satz abgegeben hatten und zu den Medaillenfavoriten gehörten, zogen Ludwig und Kozuch am Dienstag im Shiokaze Park nach großem Kampf den Kürzeren.

Es war im dritten Duell die dritte Niederlage. Vor fünf Jahren in Rio hatte Ludwig an der Seite von Kira Walkenhorst Gold gewonnen, Ross holte damals mit Kerri Walsh Bronze nach Silber 2012 in London.