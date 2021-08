Farken erreicht Halbfinale über 1500 m

Robert Farken macht in Tokio das Halbfinale über 1500 m klar. Ein Teamkollege des deutschen Meisters muss dagegen die Koffer packen.

Der deutsche Meister Robert Farken (Leipzig) ist bei den Olympischen Spielen in Tokio ins Halbfinale über 1500 m eingezogen.

Der 23-Jährige belegte in seinem Vorlauf in 3:36,61 Minuten Platz fünf und erreichte damit auf direktem Weg die Vorschlussrunde am Donnerstag (13.00 Uhr MESZ).