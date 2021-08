NFL: Indianapolis Colts zum Saisonauftakt wohl ohne Carson Wentz

Wie Trainer Frank Reich erklärte, muss sich Wentz wegen Schmerzen im Fuß, die mutmaßlich in Folge einer älteren Verletzung auftreten, operiert werden. Die Colts rechnen mit einer Ausfallzeit von mindestens fünf Wochen. Im schlimmsten Fall könnte der 28-Jährige jedoch sogar zwölf Wochen fehlen.

Reichs Team startet am 12. September gegen die Seattle Seahawks in die neue NFL-Saison. Wer Wentz dort als Spielmacher vertreten soll, ist noch offen. “Im Moment gehört Jacob Eason dieser Job. Er muss sich zwar weiterhin beweisen, doch er ist in der Pole Position”, sagte der Headcoach über den 23-Jährigen, dem bislang jedoch jegliche NFL-Erfahrung fehlt. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der NFL)