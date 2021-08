Eintracht Frankfurt: Bleibt Filip Kostic? Glasner ist sich sicher

Viele Gerüchte rund um Kostic

Geschenkt! Kostic zählt nicht mehr zu den Spielern, die in Frankfurt in der Vorbereitung etwas beweisen müssen.

Die Gerüchteküche brodelt. Lazio Rom, AS Rom, Inter Mailand und zwischendrin Hertha BSC – wobei Ex-Eintracht-Sportvorstand Fredi Bobic dieses Kapitel in einem Interview bei Sky (“Das könnnt ihr streichen”) schloss – sollen den Nationalspieler auf dem Zettel haben.

Krösche und Glasner gehen von Kostic-Verbleib aus

Die Frankfurter preschen zudem öffentlich offensiv nach vorne. Sportvorstand Markus Krösche erklärte am Rande der Partie gegen Saint-Étienne im hr-fernsehen: “Ein Verbleib ist sehr wahrscheinlich. Filip fühlt sich wohl in Frankfurt. Wir wissen, was wir an Filip haben und Filip weiß, was er an der Eintracht hat.”