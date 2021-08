FC Bayern: Wettlauf gegen die Zeit nach Rückkehr von Müller, Neuer, Kimmich

Der FC Bayern bleibt in der Vorbereitung sieglos. Nun beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, ein guter Saisonstart ist in Gefahr.

“Wir haben in dieser Vorbereitung den kompletten Kader noch nie gesehen”, sagte Julian Nagelsmann nach der 0:3-Pleite gegen Neapel bei der Generalprobe.

Tatsächlich war die sieglose Vorbereitung (Niederlagen gegen Neapel, Köln und Gladbach und Remis gegen Ajax Amsterdam) für Nagelsmann alles andere als optimal. Ohne Erfolgserlebnis in eine Spielzeit kommen, das ist für die Münchner sehr ungewöhnlich. Doch wie aussagekräftig ist die Vorbereitung?

Neuer, Müller und Kimmich erst seit Montag im Training

Fakt ist, dass Nagelsmann mit seiner Aussage recht hat. Für drei der wichtigsten Bausteine für den jungen Coach - Manuel Neuer, Thomas Müller und Joshua Kimmich - hieß es erst am ersten Augustmontag “Pfiat di Urlaub - Servus rundes Leder”, wie es Müller in seinem Newsletter “esmüllert” ausdrückte.

Robert Lewandowski steht dem 34-Jährigen schon ein paar Tage länger zur Verfügung als Kapitän Neuer und Co. - der Test gegen Neapel hat aber gezeigt, dass der Weltfußballer noch weit von seiner Topform entfernt ist.

Und selbst wenn der Kader nun vollständig ist, stellt sich die Frage, ob er denn auch wirklich “exzellent” ist. Exzellent bedeutet in diesem Fall so viel wie: Reicht der Kader, um den Bundesliga-Titel zu verteidigen, den DFB-Pokal zu erobern und in der Champions League um den Henkelpott mitzuspielen? Nicht kleiner sind die Ziele des FC Bayern, das ist nichts Neues.