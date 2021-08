FIFA 21: Neue FUT-Karten für gewechselte Spieler wie Alaba & Depay

In FIFA 21 erhalten zahlreiche gewechselte Spieler neue FUT-Karten. Darunter auch David Alaba, der vom FC Bayern zu Real Madrid wechselte © Real Madrid Twitter

Es gibt eine Menge neuer Karten in FIFA 21. Viele Spieler, die zum 1. Juli schon offiziell gewechselt sind, haben Karten bei ihrem neuen Verein erhalten.

In der aktuellen Transferperiode gab es bereits spektakuläre Wechsel - wobei die meisten davon ablösefrei über die Bühne gingen. David Alaba hat den FC Bayern München in Richtung Real Madrid verlassen und bei den Königlichen unterschrieben. Nun gibt es den Österreicher auch in neuem FUT-Gewand zu bestaunen.