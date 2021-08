Formel 1: George Russell fährt für Mercedes auf Hungaroring

George Russell wird am kommenden Dienstag für Mercedes einige Fahrten absolvieren. Es geht um den Test von Reifen an einem Prototypen.

Der 23-Jährige wird in Ungarn einige Fahrten absolvieren, um spezielle Pirelli-Reifen an einem Mercedes-Prototypen zu testen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Am Sonntag noch war Russell beim Großen Preis von Ungarn seine ersten vier Punkte für Williams herausgefahren.

Kurios: Seine allererste Testfahrt für Mercedes absolvierte der Brite ebenfalls auf dem Hungaroring. Das war 2017. 2019 testete er in Bahrain und Abu Dhabi.

Seit dem Rennen in Budapest ranken sich wieder zahlreich Gerüchte um eine baldige Cockpit-Übernahme von Russell im Mercedes. Leidtragender wäre Valtteri Bottas, der aktuell den zweiten Platz neben Lewis Hamilton ausfüllt. (DATEN: Die Fahrerwertung der Formel 1)

Der Finne hatte sich in Ungarn eine “Fehleinschätzung” erlaubt, wie er selbst gestand, und war so schon in Kurve eins ausgeschieden. Mitgenommen hatte er zudem Sergio Perez und Lando Norris. Der Wagen von Max Verstappen wurde schwer beschädigt.