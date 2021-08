Champions League Quali: Monaco - Prag LIVE bei SPORT1 im TV, Stream, Ticker

Kovac: So stehen Nübels Chancen als Nummer Eins

Niko Kovac und die AS Monaco wollen in die Champions League zurückkehren. Dafür muss das französische Topteam gegen einen Kontrahenten aus Tschechien bestehen. SPORT1 überträgt live.

Der Weg bis in die Gruppenphase der Champions League ist ein weiter. Das weiß auch die AS Monaco nur allzu gut.

Die von Ex-Bayern-Coach Niko Kovac trainierte Mannschaft aus der französischen Ligue 1 hat in der vergangenen Saison alles dafür gegeben, die Königsklasse klar zu machen. Nach 38 Spieltagen stand fest: Es hat zumindest für Platz drei und die Qualifikation gereicht.

Beim Duell mit Sparta Prag steigt die Kovac-Truppe in die dritte Qualifikationsrunde ein. SPORT1 zeigt das Hinspiel am Dienstag um 18.55 Uhr live im TV und im Stream . Prag war schon eine Runde früher gefordert, das Team aus Tschechien hatte sich mit 2:1 und 2:0 gegen Rapid Wien durchgesetzt.

Das Spiel gegen Prag könnte auch gleich die erste große Bewährungsprobe für Alexander Nübel sein, der vom FC Bayern an Monaco verliehen wurde - seine Vorstellung war erst am Montag offiziell erfolgt .

Champions League? Monaco länger nicht dabei

Monaco wartet seit der Saison 2018/19 auf eine Teilnahme am größten europäischen Vereinswettbewerb. Damals war in der Gruppenphase Schluss, Borussia Dortmund, Atlético Madrid und der FC Brügge die Gegner.

In der Liga folgte in der selben Saison der Absturz und beinahe sogar der Abstieg aus der Ligue 1. Ein Jahr später schaffte man es zumindest wieder ins gesicherte Mittelfeld, ehe Kovac das Team wieder in die Spitzenregionen der Liga führte.