Darts: Michael van Gerwen verliert trotz Mega-Average - Gerwyn Price holt Titel

Michael van Gerwen scheidet beim Players Championship 21 in der 3. Runde aus - trotz eines phänomenalen Averages. Gerwyn Price krönt ein bärenstarkes Comeback.

Der Niederländer scheiterte zum Auftakt der Super Series in Barnsley beim Players Championship 21 bereits in der 3. Runde.

Trotz eines Drei-Dart-Averages von 112,58 Punkten unterlag MvG Daryl Gurney mit 5:6 in Legs. Der Nordire erreichte durchschnittlich “nur” 108,68 Punkte pro Aufnahme, glänzte jedoch durch das besser Timing.

Price gewinnt Titel gegen Heta

Der Titel ging zum Auftakt der dreitägigen Turnierserie der Pro Tour an Gerwyn Price. Der Weltranglistenerste schlug - mit neuen Pfeilen ausgestattet - im Finale den Australier Damon Heta in einem Krimi mit 8:7. (Darts: PDC Order of Merit – die aktuelle Weltrangliste)