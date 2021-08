Formel 1, Chaos-Rennen in Ungarn: Pressestimmen zu Bottas, Alonso vs. Hamilton

Was für ein Chaos-Grand-Prix in Ungarn! Nach einem der wildesten Formel-1-Rennen der letzten Zeit ist auch die internationale Presse verblüfft.

ENGLAND

Guardian: “Die Formel-1-Weltmeisterschaft ist noch lange nicht entschieden, aber wenn Lewis Hamilton sie in dieser Saison erneut gewinnt, kann er mit Recht sagen, dass es sein am härtesten erkämpfter Erfolg war. Hamilton und sein Team demonstrierten eine Widerstandsfähigkeit, die deutlich machte, dass Red Bull ihnen den Titel nur nach einem titanischen Kampf entreißen kann.”

ITALIEN

La Repubblica: “Kühne Überholmanöver und Herzklopfen: Am Ende eines spannungsgeladenen Grand Prix feiert Budapest den Überraschungssieger Ocon, mit dem niemand gerechnet hatte. Der Franzose bedankt sich beim Teamkollegen Alonso, der Hamiltons Aufholjagd in Grenzen hält.”

Corriere della Sera: “Beim großen Bowling in Budapest erobert Ferrari mit Sainz den dritten Platz. In Budapest hatten wir mit einem Duell zwischen Hamilton und Verstappen gerechnet, doch es ist ganz anders gekommen. Ocon feiert seinen ersten Sieg.”

FRANKREICH

SPANIEN

AS: “Alonso hält Hamilton fest, Ocon erntet für Alpine den Ruhm. Vettel wird aufgrund des Benzin-Eklats disqualifiziert. Ein unglaubliches Rennen - mit allem, was dazugehört. Vorführung von Alonso, er wurde zum MVP des Rennens. Der Start in Ungarn war einer der wildesten und chaotischsten, die man jemals in der Formel 1 erlebt hat. Hamilton ist der große Gewinner, Verstappen mit mehr oder weniger kaputtem Auto der große Verlierer.”