Basketball bei Olympia: Giffey sieht Chance gegen Slowenien

Basketball-Nationalspieler Niels Giffey rechnet sich im Olympia-Viertelfinale gegen Europameister Slowenien und NBA-Superstar Luka Doncic durchaus etwas aus. “Ich sehe da nichts Schlechtes drin in dem Match-up”, sagte der 30-Jährige vor der Runde der letzten Acht am Dienstag (3.00 Uhr MESZ): “Vielleicht sogar eine Chance für uns, so zu spielen, wie wir uns wohlfühlen.”