HRW und Athleten Deutschland rufen IOC zu entschlossenem Handeln gegen Belarus auf

"Das ist ein sehr verstörender Fall. Sie sollte auf unverschämte Weise deportiert werden", sagte Tanja Lokschina, Direktorin des Russland-Programms bei HRW, dem SID. Lokschina habe "keinen Grund", die Ausführungen der Sportlerin anzuzweifeln, die nach Angaben ihres Ehemannes "wahrscheinlich" in Polen Asyl erhalten wird.

IOC fordert Stellungnahme von weißrussischem NOK

Die 24-jährige Timanowskaja hatte die Nacht zum Montag in einem Hotel am Tokioter Flughafen Haneda verbracht, nachdem sie über die Sozialen Medien die Angst geäußert hatte, gegen ihren Willen zurück nach Belarus gebracht zu werden. IOC-Sprecher Mark Adams bestätigte am Montagvormittag, Timanowskaja sei "sicher", der Ringeorden habe erneut Kontakt zu ihr gehabt und das belarussische NOK aufgefordert, schriftlich zu den Vorwürfen Stellung zu beziehen.