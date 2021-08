Olympia 2021: MyKayla Skinner - Märchen-Silber nach vermeintlichem Aus

Drama um Biles: "Die ganze Last auf ihren Schultern"

Am 25. Juli war MyKayla Skinner untröstlich.

Die US-Turnerin hatte in der Qualifikation am Sprungpferd eine medaillenreife Leistung gezeigt, die viertbeste Wertung erhalten - und das Finale dennoch verpasst.

Diese Regel, die sie auch im Mehrkampf betraf, beendete Skinners olympische Karriere. So schien es zumindest.

Skinners Olympia-Karriere schien beendet

Denn die 24-Jährige, die für die USA nur in den Einzelwettbewerben startete und deren Punkte auch nicht in die Teamwertung einflossen, hatte angekündigt, nach den Spielen in Tokio ihr Studium abzuschließen.