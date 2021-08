LoL Patch 11.15: Die besten Bot-Laner im Überblick

Auf der Bot-Lane ist einiges los. Wir verraten euch, welche Champions in Patch 11.15 besonders gut sind © Riot Games

LoL Patch 11.15 bringt keine großen Änderungen in der Bot-Lane, da Riot nicht viel im neusten Patch gveränderte. Wir schauen uns trotzdem alles etwas genauer an.

Caitlyn und Xayah haben beide Buffs bekommen, wie auch Syndra und Cassiopeia – obwohl man die beiden Mages eher in der Mid-Lane antrifft. Ansonsten hat sich nicht viel für die Bot-Lane geändert, denn die Buffs waren nicht genug, um Caitlyn und Xayah in höhere Ränge zu katapultieren.

Ziggs, Kog’Maw und Ashe dominieren die Bot-Lane in LoL Patch 11.16

Ashe zählt dank einer neuen Build aus Korea zu den aktuell stärksten ADCs. Wichtig ist es, so schnell wie möglich Wit’s End, Immortal Shieldbow und Rageblade zu bauen. Vor allem wenn das gegnerische Team zwei AP Champions im Lineup hat, macht das Ashe sehr dominant: Die Build macht Ashe tanky, während sie gleichzeitig weiterhin richtig Schaden verteilt. Was will man mehr von seinem ADC?