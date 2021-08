AS Monaco: Alexander Nübel und Ismael Jakobs vorgestellt, Mikrofon-Panne

Alexander Nübel und Ismael Jakobs werden bei einer Pressekonferenz bei der AS Monaco vorgestellt. Dabei kommt es zu einer ungewöhnlichen Panne.

Alexander Nübel hatte gerade seine ersten beiden Sätze als Spieler der AS Monaco gesagt, als er schon wieder ausgebremst wurde.

Auf Französisch sagte er, dass er sich freue, nun hier zu sein. Dann folgte ein Satz auf Englisch. Die Aussage: “Es ist für mich besser, zwei Jahre zu bleiben, weil es schwer ist in einer neuen Liga und in einem neuen Team.”

Und dann machte Nübel das Mikrofon einen Strich durch die Rechnung, das plötzlich ausfiel. Es dauerte einige Minuten, bis das Problem gelöst war. Ein holpriger Start in ein neues Abenteuer.

Nübel: Schritt ins Ausland “früher als ich dachte”

“Ich will jetzt spielen und den Rhythmus haben, den ich bei Schalke hatte. Dann will ich stärker zu Bayern zurückkehren und man wird sehen, was dann passiert”, erklärte Nübel als das Mikrofon gerichtet war.