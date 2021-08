Formel 1: Hamilton-Fail, Bottas-Crash, Vettel-Disqualifikation so sieht es Formel-E-Star Günther

Lewis Hamilton sorgt mit seinem Solo-Restart in Ungarn für Lacher und muss bezahlen. Forme-E-Star Maximilian Günther hat im AvD Motor & Sport Magazin Verständnis - und leidet mit Sebastian Vettel.

Es war eine DER Szenen beim spektakulären Formel-1-Rennen in Ungarn: Plötzlich stand Weltmeister Lewis Hamilton ganz alleine in der Startaufstellung! (BERICHT: Hamilton blamiert sich)

Beim Neustart des Großen Preis von Ungarn fuhren alle Fahrer in die Box statt in die Startaufstellung, um wegen der abtrocknenden Strecke auf Slicks zu wechseln - nur der Brite blieb auf der Strecke, wechselte erst eine Runde später die Reifen und war dann auf einmal Letzter. (DATEN: Der Rennkalender der Formel 1)

Hamilton-Fail: “Natürlich steht man da blöd da”

“Wenn du auf der Pole-Position stehst, ist es nicht so leicht, diese Position aufzugeben”, meinte Günther: “Diese Entscheidung ist schwierig. Trotzdem war es eine falsche Entscheidung. Es hat natürlich unheimlich wehgetan, wenn du erst später in die Box kannst, während die anderen das in der Safety-Car-Phase machen.”