Fortnite Rift Tour: Jetzt singt Ariana Grande

Im Zuge der Rift Tour wird nun auch Ariana Grande virtuell in Fortnite auftreten und gleich mehrere Konzerte veranstalten © Epic Games

Schon am 06. August geht es los. Dann wird die US-Amerikanische Sängerin innerhalb der Welt von Fortnite virtuell auftreten. Damit tritt der Popstar in Fußstapfen von anderen namhaften Künstlern wie Marshmello oder Travis Scott. Angedacht sind gleich mehrere Auftritte, die im Zeitraum vom 06. bis 08. August stattfinden.

Epic Games hat bereits verlauten lassen, dass all diejenigen, die an dem Event teilnehmen wollen, sich bereits eine Stunde vor Beginn des Auftritts in das Spiel einloggen sollten. Die Setlist wird dabei jeweils eine halbe Stunde vor Start veröffentlicht.