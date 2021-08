Vorbereitung des FC Bayern, BVB und RB Leipzig im Check

Der FC Bayern beendet die Vorbereitung ohne einen einzigen Sieg. Was bedeutet das hinsichtlich des Titelrennens in der Bundesliga?

BVB und RB Leipzig mit Siegen in der Vorbereitung

RB Leipzig fuhr mit dem 1:0 gegen AZ Alkmaar zumindest einen Sieg ein. Borussia Dortmund überzeugte in der Generalprobe gegen den FC Bologna (3:0). Stellt sich die Frage, was das für den Bundesligastart zu bedeuten hat.

Lazarett macht Nagelsmann Sorgen

Leipzig und Dortmund im Personal-Vorteil?

“Das wird in den ersten Wochen zäh. Man werde die Situation “in den nächsten Tagen und Wochen genau beobachten und dann auch entscheiden, ob wir nochmal was tun oder nicht”, stellte er klar.

Reus hat komplette Vorbereitung mitgemacht

Vor Triple-Saison siegte Bayern gegen Real und Milan

In der Triple-Spielzeit 2019/20 hatten die Münchner in der Vorbereitung den AC Mailand und Real Madrid geschlagen. Der Saisonstart war dementsprechend gut.

Top-Teams müssen neue Philosophie verinnerlichen

Doch wenn das Eröffnungsspiel in der Bundesliga bei Borussia Mönchengladbach eine Woche später schiefgeht, dann könnte bereits Unruhe an der Säbener Straße aufkommen. In der Vorbereitung jedenfalls ging das Duell an die Fohlen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)