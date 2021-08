Kunstturnen bei Olympia 2021: Ringe-Gold an Chinesen Liu Yang

Ex-Weltmeister Liu Yang hat bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Ringen die Goldmedaille gewonnen.

Ex-Weltmeister Liu Yang hat bei den Olympischen Spielen in Tokio an den Ringen die Goldmedaille gewonnen. Der Chinese siegte vor seinem Landsmann You Hao sowie Eleftherios Petrounias aus Griechenland, der seinen Olympiasieg von 2016 in Rio de Janeiro nicht wiederholen konnte.