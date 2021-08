Olympia 2021: Nach Gewinn der Goldmedaille - Alexander Zverev ruft Tochter Mayla an

Alexander Zverev sichert sich als erster deutscher Tennisspieler die Olympische Goldmedaille im Einzel. Nach dem größten Erfolg seiner Karriere denkt er vor allem an einen besonderen Menschen.

Für Alexander Zverev wurde am Sonntag ein Traum wahr. Deutschlands bester Tennisspieler krönte sich mit seinem Finalsieg in Tokio zum Olympiasieger.

Töchterchen Mayla, die der 24-Jährige gemeinsam mit Ex-Freundin Brenda Patea hat, verfolgte den Gold-Moment ihres Vaters am Fernseher.

Auch Zverev dachte in Tokio an seinen Sprössling. “Ich habe keine Sekunde für mich gespielt. Ich habe für meine Familie gespielt, für meine Eltern, für meinen Bruder und für meine Tochter”, erklärte er nach der Partie.

Zverev dachte an Tochter Mayla

So postete Patea wenig später den Screenshot eines Videoanrufs. Darauf zu sehen ein gerührter und überglücklicher Zverev, der seine Medaille freudestrahlend seiner Tochter zeigt. In der linken Ecke wiederum sieht man die kleine Mayla, deren Gesicht erneut nicht zu erkennen ist. Kommentar von Mama Brenda: “Da kann sie später was erzählen”.