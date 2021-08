Olympia 2021: Sifan Hassan stürzt - und siegt dennoch!

Hassan rappelte sich auf, stürmte mit mehr als 50 Metern Rückstand auf die Spitze den Konkurrentinnen hinterher - und lag eingangs der Zielgeraden bereits wieder an der Spitze. Das Rennen gewann sie in 4:05,17 Minuten und erreichte damit das Halbfinale am Mittwoch (12.00 Uhr MESZ).

Sifan Hassan hielt Rekord über 10.000 Meter

Die gebürtige Äthiopierin Hassan, die im Juni für rund 48 Stunden den Weltrekord über 10.000 m gehalten hatte, peilt in Tokio das Gold-Triple an ( Das steckt hinter dem Rekord-Irrsinn bei den Läuferinnen ).

Ihre erste Chance hat die 28-Jährige am Montag (14.40 Uhr MESZ) im Finale über 5000 m, am Freitag steht das Finale über 1500 m an, ehe es am Samstag über 10.000 m um den Titel geht - der Disziplin, auf die sich die deutsche Top-Läuferin Konstanze Klosterhalfen in Tokio konzentriert. Bei der WM 2019 in Doha hatte Hassan über 1500 und 10.000 m gesiegt.