Bray Wyatt: Hat WWE ihn entlassen, um AEW zu schaden?

Seine Weggefährtin Alexa Bliss ist “schockiert”, seine zahlreichen Fans ebenso: Warum hat WWE Bray Wyatt alias The Fiend überraschend entlassen ?

In dieser Hinsicht hat vor allem eine der selten gewordenen öffentlichen Wortmeldungen von WWE-Boss Vince McMahon kurz vor Wyatts Aus aufhorchen lassen.

Vince McMahon: “Vielleicht können wir ihnen mehr geben”

Bei der vierteljährlichen Telefonkonferenz mit den WWE-Investoren behauptete McMahon weiterhin, dass er AEW trotz deren aktueller Quotenerfolge nicht als Konkurrenten empfinde - jedenfalls als “nicht annähernd” so großen wie früher World Championship Wrestling (WCW) mit Multimilliardär Ted Turner im Hintergrund. Es ist dieselbe Linie, die auch McMahons Topstar Roman Reigns vor zwei Jahren im SPORT1-Interview vertreten hatte .

Bei McMahon folgte nun ein interessanter Zusatz. Mit Blick auf die Gerüchte, dass bei AEW die früheren WWE-Topstars CM Punk und Daniel Bryan vor dem Debüt stehen sollen, meinte der 76-Jährige: “Ich kenne ihre Pläne in Bezug auf ihr Personal nicht - aber vielleicht können wir ihnen noch mehr geben.” Zwei Tage nach dieser rätselhaften Andeutung folgte Wyatts Kündigung.

Überlässt der WWE-Boss Bray Wyatt also AEW, weil er der Meinung ist, dass er ihnen mehr schadet als nutzt?

Frühere WWE-Konkurrenten übernahmen sich

Sollte das tatsächlich seine Haltung sein, gäbe es Ansätze sich das zu erklären: Sowohl für WCW als auch den zwischenzeitlich größte Rivalen TNA / Impact ging das Abwerben größerer WWE-Stars langfristig nicht gut aus: Sie übernahmen sich finanziell mit der Bezahlung von (in beiden Fällen) Hulk Hogan und Co., was zu ihrem jeweiligen Niedergang beitrug (Wie WCW durch Egotrips unterging).