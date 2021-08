NBA-Transfer-Ticker: Aktuelle News, Gerüchte und Trades mit leonard. Schröder, Paul

+++ TOP-THEMA: Superstar Leonard wird Free Agent (6.10 Uhr) +++

Der Transfermarkt in der NBA nimmt nach dem Draft so richtig Fahrt auf! Mit Forward Kawhi Leonard von den Los Angeles Clippers kommt jetzt einer der besten Spieler der Liga als Free Agent auf den Markt.

Der Finals-MVP von 2014 könnte jetzt bei den Clippers, die in den Western-Conference-Finals mit 2:4 an den Phoenix Suns scheiterten, einen neuen Vier-Jahres-Vertrag über 176 Millionen unterschreiben - oder sich erneut nur für ein Jahr binden, um dann als Free Agent 2022 den großen Fünf-Jahres-Deal mit insgesamt 235 Millionen zu nehmen.

Ganz ohne Risiko ist sein Ausstieg jetzt allerdings nicht: Am 13. Juli erst wurde Leonard am Knie operiert, um einen Teilriss des Kreuzbandes zu reparieren. Dadurch wird er einige Zeit ausfallen.

+++ 6.15 Uhr: Hier soll es für Lowry hingehen +++

Die Miami Heat sind im Rennen um Point Guard Kyle Lowry offenbar in der Pole Position. Nach ESPN -Infos will der Vize-Meister von 2020 mit dem Aufbauspieler der Toronto Raptors über einen Sign-and-Trade-Deal sprechen, sobald das mit Beginn der Free Agency am Montag erlaubt ist.

Lowry, 2019 mit den Raptors NBA-Champion, ist schon lange im Visier der Heat und könnte in einem Tauschgeschäft mit Goran Dragic und Precious Achiuwa an den South Beach wechseln.

+++ 5.45 Uhr: Paul lehnt 44 Millionen ab +++

Der Floor General hatte Phoenix in seinem ersten Jahr bei der Franchise erstmals seit 1993 in die NBA-Finals geführt, nachdem das Team zuvor zehnmal in Serie überhaupt nicht in der Postseason gestanden hatte.