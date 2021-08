Anzeige

Nach Olympia-Triumph: Alexander Zverev kündigt Pause an Zverev kündigt Pause an

Zverev macht Gold-Traum bei Olympia wahr

.. SID

Alexander Zverev kündigt nach seinem Olympia-Triumph eine Pause an. Bei den US Open möchte der Tennis-Star jedoch in jedem Fall wieder dabei sein.

Nach seinem Olympiasieg denkt Tennisstar Alexander Zverev über eine kleine Auszeit nach.

“Ich muss ja normalerweise nach Kanada fliegen. Aber ich weiß nicht, ob ich das tun werde”, sagte der 24-Jährige, der in Tokio als erster Deutscher die Goldmedaille im Männer-Einzel gewonnen hatte: “Ich werde mir vielleicht doch ein, zwei Wochen Zeit nehmen und ein paar Turniere ausfallen lassen.”

Zverev will bei US Open wieder dabei sein

Am Sonntag hatte Zverev im Olympia-Finale Karen Chatschanow (ROC) mit 6:3, 6:1 besiegt und den größten Erfolg seiner Karriere gefeiert.

“Das ist doch ein besonderer Moment für mich”, sagte er, versprach aber: “Bei den US Open bin ich wieder dabei.”

Das Grand-Slam-Highlight in New York, bei dem Zverev im Vorjahr im Finale in fünf Sätzen an Dominic Thiem (Österreich) gescheitert war, beginnt Ende des Monats.

Am Montag stand bereits die Rückreise an

Schon am Montag stand für Zverev in Tokio die Rückreise in die Heimat an. An kommende Aufgaben wollte er dabei noch nicht denken.

“Ich möchte jetzt auch erstmal verstehen und analysieren, was passiert ist”, sagte der Hamburger. Auf der ATP-Tour steht nun die Hartplatzsaison in Nordamerika an, in der kommenden Woche startet das Masters-Turnier in Toronto.