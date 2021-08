Olympia 2021: Shericka Jackson scheitert über 200 Meter

Der in den Wellen von Tsurigasaki Beach am beste zurechtkam und Gold holte ... © Imago

Slalomkanute Sideris Tasiadis sichert sich im olympischen Finale in Tokio Bronze - neun Jahre nach seiner Silbermedaille in London © Imago

Turn-Superstar Simone Biles erhält ein eigenes Twitter-Emoji und wird als Ziege dargestellt. Goat - englisch für Ziege - steht für Greatest Of All Time, den oder die Größte aller Zeiten © Imago

Der Japaner Kanoa Igarashi zeigt auf dem Surfbrett, was in ihm steckt © Imago

Die 32. Olympischen Spiele sind in vollem Gange. Bereits 1964 fanden die Sommerspiele in Tokio statt © Marc Tirl/Imago

Thompson-Herah glanzlos weiter

Zwei Tage nach ihrem Triumph über 100 m zog Jacksons jamaikanische Landsfrau Elaine Thompson-Herah glanzlos ins 200-m-Halbfinale ein. Die 29-Jährige belegte am Montagmorgen in ihrem Vorlauf in 22,86 Sekunden Platz drei. Ihre Erzrivalin und Landsfrau Shelly-Ann Fraser-Pryce, über 100 m Zweite, hinterließ den deutliche besseren Eindruck und gewann ihr Rennen in 22,22.